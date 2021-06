Chile-Star Sánchez verpasst Gruppenphase der Copa América

Santiago de Chile - Superstar Alexis Sánchez wird der chilenischen Nationalmannschaft bei der Copa América in Brasilien zumindest in der Gruppenphase fehlen.

Bei Sánchez sei nach dem Training am Freitag eine leichte Muskelverletzung disgnostiziert worden, hieß es in einer Mitteilung des Chilenischen Fußballverbandes, aus der die Zeitung „La Tercera“ am Samstag (Ortszeit) zitierte. Zur Erholung werde der Spieler von Inter Mailand in Chile bleiben.

Die chilenische Nationalmannschaft, Copa América-Gewinner 2015 und 2016, trifft in ihrem ersten Spiel des Turniers in Rio de Janeiro am Montag auf Argentinien. Das Eröffnungsspiel bestreiten im Stadion Mané Garrincha in der Hauptstadt Brasília an diesem Sonntag Gastgeber Brasilien und Venezuela.

Die Copa América ist die traditionsreiche Kontinental-Meisterschaft der Nationalmannschaften in Südamerika. Wenige Wochen vor Beginn des Turniers waren zunächst Kolumbien und dann Argentinien als Ausrichter abgesprungen. Daraufhin verlegte der südamerikanische Fußball-Verband Conmebol die Südamerikameisterschaft nach Brasilien, was zu breiter Kritik führte.

In Brasilien, einem 210 Millionen-Einwohner-Staat, haben sich mehr als 17 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert, rund 486 000 Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Südamerikanische Clubwettbewerbe wie die Copa Libertadores laufen, die Copa América soll ohne Publikum stattfinden.