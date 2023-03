London - Offensivspieler Christian Pulisic kehrt im Champions-League-Duell gegen seinen Ex-Club Borussia Dortmund in den Kader des FC Chelsea zurück. Das bestätigte Chelsea-Trainer Graham Potter bei der Pressekonferenz einen Tag vor dem Achtelfinal-Rückspiel am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime Video) in London.

„Er trainiert gut und sieht gut aus“, begründete Potter seine Entscheidung. Pulisic hat wegen hartnäckiger Knieprobleme seit Anfang Januar kein Pflichtspiel für die Blues bestritten, auch im Hinspiel in Dortmund vor drei Wochen hatte der frühere BVB-Profi gefehlt. Der 24 Jahre alte US-Amerikaner war 2019 für rund 60 Millionen Euro aus Dortmund zum englischen Spitzenclub gewechselt.

James-Einsatz unklar, Kanté fällt aus

Über einen Einsatz von Rechtsverteidiger Reece James wolle er erst am Spieltag entscheiden, sagte Potter. James plagten zuletzt muskuläre Probleme. Definitiv keine Option ist eine Rückkehr von N’Golo Kanté, der nach einer langwierigen Oberschenkelverletzung erst zwei volle Trainingseinheiten absolviert hat.

Potter verriet zudem, dass sich Chelsea nach dem 0:1 in Dortmund auch auf ein mögliches Elfmeterschießen um den Einzug ins Viertelfinale eingestellt hat. „Wir sind für diesen Fall vorbereitet“, sagte der 47-Jährige: „Wir wollen es vorher erledigen. Aber falls nicht, können wir über diesen Weg weiterkommen.“ Als Elfmeterschützen Nummer 1 benannte der Coach den deutschen Nationalspieler Kai Havertz.