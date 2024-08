Monaco - Fußball-Star Cristiano Ronaldo wird für seine Bestmarken in der Champions League mit einem besonderen Preis geehrt. Der Portugiese soll die Auszeichnung am Donnerstag am Rande der Königsklassen-Auslosung in Monaco erhalten, wie die Europäische Fußball-Union mitteilte.

Ronaldo, der inzwischen in Saudi-Arabien für Al Nassr spielt, ist mit 140 Treffern in 183 Champions-League-Spielen Rekordtorjäger des Wettbewerbs vor Lionel Messi (129) und Robert Lewandowski (94). Der 39-Jährige gewann auch siebenmal die Torjägerliste in der Champions League und damit häufiger als jeder andere Spieler. Zugleich war CR7 der erste Spieler, der die Königsklasse fünfmal - einmal mit Manchester United und viermal mit Real Madrid - gewinnen konnte.