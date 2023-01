Can glaubt an erfolgreiche Aufholjagd: „Bin zuversichtlich“

Mittelfeldspieler Emre Can glaubt an eine erfolgreiche Aufholjagd von Borussia Dortmund im Kampf um die Champions-League-Plätze.

Dortmund - Mittelfeldspieler Emre Can glaubt an eine erfolgreiche Aufholjagd von Borussia Dortmund im Kampf um die Champions-League-Plätze.

„Wir wissen selbst, dass es in der Bundesliga bislang keine gute Saison von uns war. Wir wollen unbedingt besser auftreten, konstant besseren Fußball spielen, konstant bessere Ergebnisse erzielen. Und da bin ich zuversichtlich, wenn ich sehe, wie die Mannschaft im Trainingslager gearbeitet hat“, sagte der 29-Jährige dem „Kicker vor dem Liga-Restart des Tabellensechsten am kommenden Sonntag (15.30 Uhr) gegen den FC Augsburg.

Can setzt große Hoffnungen in das Comeback diverser Profis wie Sébastien Haller, Marco Reus und Mahmoud Dahoud, die dem BVB im ersten Saisonabschnitt größtenteils gefehlt hatten, aber im Trainingslager von Marbella große Fortschritte machten. „Da hilft es, dass die lange verletzen Spieler zurück sind und dass so wieder mehr Konkurrenzkampf herrscht. Das treibt jeden einzelnen Spieler an, das ist ganz wichtig für uns“, sagte Can.

Dass er seinen Stammplatz im Team von Trainer Edin Terzic verloren hat und in nur zehn von 17 Pflichtspielen mehr als 30 Minuten eingesetzt wurde, empfindet Can als „nicht befriedigend“. „Ich kann viel mehr, das weiß ich. Das wissen auch viele im Verein. Mein Ziel ist es, das wieder abzurufen und dafür Gas zu geben“, kommentierte er. Abwanderungsgedanken hegt der bis 2024 gebundene Profi trotz der geringen Einsatzzeiten keine: „Ich bin glücklich hier, im Verein passt es.“