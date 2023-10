Er gilt als großes Talent und steht kurz vor dem Sprung in das Dortmunder Profiteam. Doch vorerst ist Paris Brunner vom Verein suspendiert. Der Grund für diese Maßnahme ist nicht bekannt.

Dortmund - Borussia Dortmund hat Nachwuchsspieler Paris Brunner suspendiert. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, wird der Angreifer „bis auf Weiteres nicht am Spielbetrieb des BVB teilnehmen“. Über die Gründe der Maßnahme machte der Tabellenvierte keine Angaben. „Der Verein hat mit der Veröffentlichung alles gesagt, was wir zu diesem Zeitpunkt sagen möchten. Aber es gab einen Vorfall, der uns zu dieser Maßnahme gezwungen hat“, kommentierte Trainer Edin Terzic.

Vereinssprecher Sven Westerschulze verwies auf das geringe Alter des Spielers: „Dadurch, dass Paris noch minderjährig ist, haben wir eine Verantwortung dem Spieler gegenüber. Und dadurch, dass er ein 17-Jähriger ist, der in der medialen Wahrnehmung sehr, sehr viel Aufmerksamkeit erfährt, war es uns wichtig, über eine Maßnahme selbst zu informieren, bevor es andere versuchen.“

Brunner war Ende August vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold als bester Nachwuchsspieler des Jahrgangs 2006 ausgezeichnet worden. Er gilt als potenzieller Kandidat für den Sprung in die Profi-Mannschaft. „Er ist ein herausragend talentierter Spieler, der in der letzten Wochen sehr gut bei uns mittrainiert hat“, sagte Terzic.