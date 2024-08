Bei einem Angriff in Solingen sterben mindestens drei Menschen. Die Vereine der Fußball-Bundesliga drücken ihre Anteilnahme aus.

Solingen - Die Vereine der Fußball-Bundesliga haben am Samstag mit Trauerflor der Opfer des tödlichen Messerangriffs von Solingen gedacht. Die Deutsche Fußball Liga hatte eine entsprechen Reaktion empfohlen, angepfiffen wurden am Nachmittag fünf Partien. Am Abend (18.30 Uhr/Sky) trifft Borussia Dortmund auf Eintracht Frankfurt.

Bei dem Angriff am Freitagabend in Solingen waren nach Polizeiangaben drei Menschen getötet und acht verletzt worden. Die Polizei in Nordrhein-Westfalen stufte die Tat wegen des zielgerichteten Vorgehens des Täters als Anschlag ein. Die Polizei fahndet mit einem Großaufgebot nach dem Täter.