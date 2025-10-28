Brendan Rodgers verlässt Celtic nach einem 1:3 im Spitzenspiel. Eine millionenschwere Niederlage musste der schottische Topclub bereits im August verkraften.

Das war's für ihn in Glasgow: Brendan Rodgers ist nicht mehr Celtic-Trainer. (Archivbild)

Glasgow - Brendan Rodgers ist als Trainer von Celtic Glasgow zurückgetreten. Das teilte der schottische Traditionsclub am Montagabend mit. Ein Nachfolger für den 52 Jahre alten Coach steht noch nicht fest. Vorerst übernehmen der frühere Celtic-Trainer Martin O'Neill und Ex-Celtic-Spieler Shaun Maloney die Führung beim 55-maligen schottischen Fußball-Meister.

Celtic hatte am Sonntag das Topspiel der Scottish Premiership bei Heart of Midlothian 1:3 verloren. Durch die Niederlage wuchs der Rückstand auf den Club aus Edinburgh auf acht Punkte an. Die Qualifikation für die Champions League und damit Millionen-Einnahmen hatte Celtic Ende August nach einer Niederlage im Elfmeterschießen gegen den kasachischen Club Qairat Almaty verspielt.

Der aus Nordirland stammende Rodgers war im Juli 2023 nach Glasgow zurückgekehrt, wo er von 2016 bis 2019 schon einmal als Celtic-Trainer gearbeitet hatte. Neben zwei Meisterschaften holte er in seiner zweiten Amtszeit auch den Pokal.