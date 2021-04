Besorgter Blick auf seinen Sport: Eduard Geyer: Letzter Mann des Ost-Fußballs

Wer da alles noch an einen denkt, hat Eduard Geyer gerade wieder gestaunt. Moussa Latoundji hat angerufen und der Sebastian Pelzer auch. Der eine aus Benin, der andere aus den USA! Geyer, der die beiden Fußballer vor vielen Jahren trainiert hat, war überrascht.



Wo es sie überall hinverschlagen hat, seine Jungs von früher, das hat den alten Trainerfuchs an seinem 76. Geburtstag gefreut, der wie immer am 7. Oktober stattfand, früher mal der „Tag der Republik“, an dem die DDR ihren Gründungstag beging.

Geyers privater Feiertag

Geyer feiert immer noch, „am 3. und am 7.“, sagt er. Er habe es immer lustig gefunden, am Feiertag Geburtstag zu haben, „wobei wir da oft auch gespielt haben, da war es dann nicht so mit großen Geburtstagrunden“. Diesmal lief Fußball nur nebenbei, die deutsche Nationalmannschaft trat im Fernsehen gegen die Türkei an und Geyer litt mit einem Auge mit. „Ich fand grausam, was die anbieten“, beschreibt er.



Dass die Zuschauer der Nationalelf gerade von der Fahne gehen, verwundert den früheren Coach der DDR-Elf, von Dynamo Dresden und Energie Cottbus kaum. „Ein bisschen Willen muss man doch schon zeigen.“

Eduard Geyer, ein ganzes Fußballerleben lang nur „Ede“ genannt, weiß, wovon er spricht. Ziemlich genau vor 30 Jahren stand der frühere Abwehrrecke von Dynamo Dresden, der den großen Uli Hoeneß 1973 im Europapokal beim 3:3 seiner Dynamos gegen den FC Bayern München abgemeldet hatte, beim letzten Spiel der DDR-Nationalmannschaft als Trainer an der Seitenlinie.



Das letzte Aufgebot des Ostfußballs

Auf dem Platz: Das letzte Aufgebot des Ostfußballs, nachdem die von Geyer eingeladenen Stars der Oberliga reihenweise abgesagt hatten. „Ich bin heute noch sauer auf diese Nachtwächter“, schimpft der Sachse, der seine Spielerkarriere mit neun Jahren im Tor von Aufbau Dresden-Mitte begonnen hatte.



Gemeint seien aber nicht so sehr Spieler wie Andreas Thom, Ulf Kirsten oder Thomas Doll, die damals bereits zu Vereinen in die Bundesliga gewechselt waren. „Sondern die Klub-Verantwortlichen dort, die uns einen ordentlichen Abschied von der Fußball-Weltbühne verwehrten, indem sie die Leute nicht freigeben.“

Für Geyer und das Häuflein der 14 Kicker, die gekommen waren, ein zusätzlicher Ansporn. Mit den ehemals in Halle spielenden Dariusz Wosz, Jens Adler, Heiko Peschke und Andreas Wagenhaus gelingt ein 2:0-Sieg gegen WM-Teilnehmer Belgien. „Dafür muss man den Jungs bis heute ein besonderes Lob zollen“, findet Geyer, der im Herbst 1990 noch an der Zukunft der ostdeutschen Nationalmannschaft plant.



Nach Ende des Ostfußballs: Ede Geyer muss sich neu orientieren

„Ich bin sogar noch zur Abstimmung der Spieltermine für die Qualifikation zur EM 1992 nach Frankfurt gefahren.“ In einer Gruppe mit der BRD, Belgien, Luxemburg und Wales rechnet der ausgebildete Diplomsportlehrer sich keine schlechten Chancen aus. „Aber dann hat sich alles zerschlagen, es ist einfach im Sande verlaufen, es war vorbei.“

Zum Abschied gibt es keine Blumen, nicht einmal ein Tschüss. „Es waren einfach alle Leute nicht mehr da“, erinnert sich Eduard Geyer. Er selbst glaubt damals, aufgrund seiner Meriten als Meistertrainer mit Dynamo, Europacup- und Nationalmannschaftscoach schnell ein Angebot eines Klubs zu bekommen, vielleicht sogar aus dem Westen.



„Es gab auch Anfragen, ich habe mit Leuten gesprochen, aber entschieden haben sie sich immer anders.“ Geyer, schon in seiner aktiven Zeit im Dynamo-Trikot kein Ballzauberer, sondern ein harter Arbeiter am Ball, muss sich neu orientieren. Er geht nach Ungarn, dann übernimmt er Sachsen Leipzig und landet schließlich in Cottbus.



Dritte Liga in Cottbus: Qualitätsunterschied und neue Trainingsbedingungen

Dritte Liga, „der Verein war klinisch tot“, sagt Geyer. Als er antritt, staunen die Spieler darüber, dass sie am Wochenende trainieren sollen. Eduard Geyer, eben noch Trainer von Fußballgenies wie Matthias Sammer oder Ulf Kirsten, muss umdenken. „Das war schon ein Qualitätsunterschied, auch bei den Trainingsbedingungen.“



Das Team von Energie fährt zu jedem Training im Bus durch die Stadt, „um einen Rasen zu finden, auf dem du laufen konntest“. Und beim Torschusstraining wurde manchmal eine Viertelstunde nach dem Ball gesucht.

Mit Absicht habe er sich und seiner Mannschaft damals keine Ziele gesetzt. „Es ging nur darum, aus wenig ein kleines bisschen mehr zu machen.“ Es wird ein Fußballmärchen: Cottbus steigt in die 2. Liga auf, schafft es ins DFB-Pokalfinale und feiert schließlich den Aufstieg in die 1. Bundesliga.



Cottbusser Fußballmärchen mit Ede Geyer

Ein Lauf, auf den Geyer bis heute stolz ist, und das nicht nur aus sportlichen Gründen. „Die Lausitz hatte damals 20 Prozent Arbeitslose und wir haben den Leuten ihr Selbstwertgefühl zurückgegeben, indem wir Cottbus auf die Fußball-Landkarte gesetzt haben.“

Die Stadt, „von der im Westen viele dachten, das liegt in Polen“, macht Furore, zumindest drei Jahre lang. 2003 steigt Energie doch ab, 2005 muss Eduard Geyer gehen. Heute, 15 Jahre später, ist das Märchen aus. Cottbus dümpelt in der 4. Liga, eine Etage noch unter der 3., wo die früheren DDR-Spitzenklubs Dresden und FCM ebenso wie der HFC, Hansa Rostock und Zwickau spielen.

Für Geyer ist die 3. Liga interessant, weil sie noch regional verwurzelt sei. Aber zugleich eine einzige Enttäuschung. „Als ich bei Dynamo gespielt habe, waren wir im Grunde eine Bezirksauswahl - und wir haben im Europapokal bestanden.“ Dass mit Union Berlin und Wismut Aue heute überhaupt nur zwei Ostmannschaften in Liga 1 und 2 stünden, zeige, „dass wir in einem Schwarzen Loch verschwunden sind“.



Fußball-Ostmannschaften im schwarzen Loch verschwunden

Der Abstand zu den Besten sei inzwischen riesig, von Aufholjagd keine Spur. „Aber es kann doch nicht unser Anspruch sein, etwa bei Dresden, es mal in die 2. Liga zu schaffen.“



Schon heute stehe ganz oben, im Kader der Nationalmannschaft, mit Toni Kroos aus Rostock nur noch ein auf dem Gebiet der früheren DDR geborener Spieler. „Wir waren vor Jahren viel näher dran“, urteilt Eduard Geyer. Umso höher sei die Leistung etwa im kleinen Aue einzuschätzen.

„Die fahren immer an der Kante, aber da sind Leute am Werk, die wissen, dass sie hart arbeiten müssen, um da oben zu überleben.“ Die ehemaligen Großvereine dagegen glaubten, „wenn du einmal gut bist, bleibst du es für immer“.



Höhere Leistung im Fußball: Harte Arbeit im kleinen Aue

Die Bedingungen seien zwar überall besser als zu seiner Zeit, aber die Fans besessen, das Umfeld ungeduldig und das Anspruchsdenken groß, weil lauter Leute mitreden wollten, die keine Ahnung vom Fußball haben. „So kommt es dann, dass der Ostfußball an einem Punkt angekommen ist, wo es nicht groß weitergeht.“

Aus Geyers Sicht ist es das Geld, das alles bestimmt. „Jeden Tag Fußball, die Champions League aufgebläht, in der Euroleague irgendwelche Spiele gegen die dritte Mannschaft aus der Mongolei“, ätzt er, „da komme ich an die Grenze, das schaue ich mir nicht mehr an.“



So lange aber Geld verdient werde ohne Ende, sei Änderung nicht in Sicht. „Das geht weiter, bis es einen Knall gibt und die Fans sagen, es reicht.“ Er selbst ist heute manchmal froh, nicht mehr als Trainer zu arbeiten, „mit Spielern, die Instagram und Facebook machen und sich vor dem Spiel einen Friseur einfliegen lassen“. 20 oder 25 Jahre jünger sein, das wäre was, sagt Eduard Geyer, denn „Altsein ist nicht gerade ein Vergnügen“.



Eduard Geyer: Neue Mannschaft aus Ostspielern?

Prinzipiell vorstellen könnte er sich auch heute noch, aus Ostspielern eine Mannschaft zusammenzustellen, die gegen eine Spitzentruppe nicht untergeht. „Wir hätten nicht die Qualität, aber den Willen“, denkt er. „Belgien wäre hart, die sind ja Weltklasse“, lacht Eduard Geyer, „aber mit der richtigen Motivation würde meine Truppe garantiert keine acht Dinger kriegen wie Schalke bei Bayern.“ (mz)

››Am 21. Oktober um 20 Uhr spricht Eduard Geyer im Steintor Halle unter dem Titel „Meyer trifft Geyer“ mit seinem früheren Gladbacher Kollegen Hans Meyer über den Fußball gestern, heute und morgen.

Karten gibt es unter: www.tim-ticket.de