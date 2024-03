Bericht: Franck Ribery verlässt US Salernitana

Ex-Profi Franck Ribery hört einem italienischen Medienbericht zufolge als Techniktrainer bei US Salernitana auf.

Salerno - Ex-Profi Franck Ribery hört einem italienischen Medienbericht zufolge als Techniktrainer beim Serie-A-Club US Salernitana auf. Der Franzose habe sich entschieden, mit seiner Familie in München zu bleiben, berichtete Sky Sport Italia.

Nach dem Wechsel auf der Trainerbank bei dem italienischen Erstligisten wird Ribery demnach nicht zum Stab des neuen Coachs Stefano Colantuono gehören. Zuletzt wurde der 40-Jährige mit einem Job beim FC Bayern im Nachwuchsbereich in Verbindung gebracht.

Ribery beendete 2022 seine aktive Profi-Karriere bei dem süditalienischen Verein. Danach übernahm er dort an der Seite von Filippo Inzaghi und dann Fabio Liverani als Techniktrainer. Zuvor spielte er von 2007 bis 2019 beim FC Bayern München, mit dem er mehrmals die deutsche Meisterschaft, den DFB-Pokal sowie 2013 die Champions League gewann. Zuletzt mehrten sich die Gerüchte, dass der Franzose mit einer Rückkehr zum FC Bayern liebäugele.

Der weltweit gut vernetzte Transferexperte Gianluca Di Marzio von Sky Sport Italia berichtet nun, Ribery habe das Angebot von Salernitana abgelehnt, im Stab von Colantuono zu arbeiten. Er ziehe es vor, mit seiner Familie in München zu bleiben. Der stark abstiegsbedrohte Club wechselte in dieser Saison mehrfach seinen Trainer. Am Dienstag gab Salernitana das Aus von Liverani bekannt und nannte Colantuono als Nachfolger.