München - Der Transfer von Ryan Gravenberch vom FC Bayern München zum FC Liverpool steht kurz vor dem Abschluss. Wie unter anderem das „Liverpool Echo“ berichtete, hat es bei den Verhandlungen einen Durchbruch gegeben.

Demnach soll der niederländische Nationalspieler für etwa 40 Millionen Euro zum Team von Trainer Jürgen Klopp wechseln. „The Athletic“ berichtete, dass der 21-Jährige am Freitag den Medizincheck absolvieren wird. Gravenberch war mit seiner Einsatzzeit in München unzufrieden.

Der Wechsel könnte den Weg für den Portugiesen João Palhinha nach München freimachen. Der 28-Jährige will den FC Fulham verlassen, nach Angaben englischer und portugiesischer Medien sollen über 50 Millionen Euro Ablöse fällig werden. Bayern-Trainer Thomas Tuchel möchte in diesem Sommer gerne noch einen rein defensiv ausgerichteten Sechser verpflichten. Das Transferfenster schließt in Deutschland am Freitag um 18.00 Uhr.