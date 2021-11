Bericht: Baku und Arnold sollen nachnominiert werden

Wolfsburg - Nach einem positiven Corona-Test bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft sollen einem Bericht der „Bild“ zufolge die Wolfsburger Spieler Ridle Baku und Maximilian Arnold nachnominiert werden.

Der Deutsche Fußball-Bund bestätigte die Personalien zunächst nicht. Zuvor hatte der DFB mitgeteilt, dass insgesamt fünf Spieler vom Gesundheitsamt in Quarantäne geschickt worden seien, vier davon als Kontaktpersonen. Der betroffene Profi sei geimpft und derzeit symptomfrei.

Baku (23) hat bislang zwei Länderspiele absolviert, eins davon unter Bundestrainer Hansi Flick im vergangenen September beim 2:0 im Hinspiel in der Schweiz gegen Liechtenstein. An diesem Donnerstag (20.45 Uhr/RTL) findet in Wolfsburg das Rückspiel statt. Arnold (27) war bislang einmal im DFB-Trikot zum Einsatz gekommen - im Mai 2014 beim 0:0 gegen Polen.