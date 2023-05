Berlin - Der frühere Dortmunder Fußballprofi Axel Witsel hat nach 130 Länderspielen seinen Rücktritt aus der belgischen Nationalmannschaft erklärt.

„Es hat mich mit großem Stolz erfüllt, dass ich mein Land in den letzten 15 Jahren vertreten durfte“, schrieb der 34 Jahre alte Mittelfeldspieler von Atlético Madrid in den sozialen Medien. 2008 hatte Witsel sein Debüt im Trikot der „Roten Teufel“ gefeiert. Seinen größten Erfolg im Nationaldress feierte er bei der WM 2018 in Russland mit Platz drei.

„Nun ist es für mich wichtig, mehr Zeit für meine Familie zu haben und den Fokus auf meinen Verein zu legen“, erklärte Witsel, der fünf Spieltage vor Saisonende mit Atlético Madrid in der spanischen Primera División den zweiten Platz belegt. Für den BVB lief Witsel in 145 Pflichtspielen auf.