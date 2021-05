Belgien überrascht mit Witsel-Nominierung

Axel Witsel (l) hat es in den belgischen EM-Kader geschafft.

Tubize - Belgiens Cheftrainer Roberto Martínez hat bei der Nominierung für die Fußball-EM mit der Nominierung von Dortmunds Axel Witsel überrascht.

Der 32-Jährige fehlt dem BVB seit Januar mit einem Achillessehnenriss, soll nun aber als einer von 26 Profis mit Belgien zum Endturnier (11. Juni bis 11. Juli) fahren. „Wir freuen uns über die guten Nachrichten von Axel Witsel und seiner Rehabilitation“, kommentierte der spanische Coach

„Er verdient es, im Aufgebot zu sein. Wir sind zuversichtlich, dass er eine große Rolle spielen kann“, sagte Martínez über den defensiven Mittelfeldspieler. Man erwarte bei Witsel zunächst einmal nichts und müsse den weiteren Verlauf bis zum Turnierstart abwarten.

Auch Kapitän Eden Hazard, der wegen verschiedener Verletzungen und einer Corona-Infektion seit November 2019 kein Länderspiel mehr bestritten hat, wurde ins Aufgebot berufen. „Seine körperliche Verfassung ist die beste, die er seit langem hatte. Das Fitnesslevel ist zufriedenstellend. Und dann schauen wir darauf, wie wichtig dieser Mann für unser Team ist. Was er in diesem Umfeld leistet, ist beeindruckend“, sagte der Coach.

Neben Witsel sind in Thomas Meunier und Thorgan Hazard zwei weitere Dortmunder Profis sowie Herthas Dedryck Boyata nominiert. Torjäger Romelu Lukaku (Inter Mailand) und Mittelfeldstar Kevin de Bruyne (Manchester City) sind die herausstechenden Profis bei den Belgiern. Das Martínez-Team trifft in der EM-Vorrunde auf Russland (12. Juni), Dänemark (17. Juni) und Finnland (21. Juni). Belgien gilt in der Vorrundengruppe B als klarer Favorit.