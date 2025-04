Barcelona - Der FC Barcelona hat in einem turbulenten Spiel dank einer packenden Aufholjagd einen weiteren Schritt Richtung spanischer Meisterschaft gemacht. Der Jubel nach dem Elfmetertor in der Nachspielzeit zum 4:3 (1:1) gegen Celta de Vigo im Olympiastadion durch Raphinha war entsprechend ausgelassen.

Trainer Hansi Flick rannte nach dem Schlusspfiff zum Siegtorschützen und drückte den Brasilianer lange und fest an sich. „Wenn wir gewinnen, dann mögen wir solche Spiele“, sagte Flick.

Durch den Sieg setzte der FC Barcelona den Erzrivalen Real Madrid zusätzlich unter Druck. Die recht kläglich aus der Champions League ausgeschiedenen Königlichen spielen an diesem Sonntag zuhause gegen Athletic Bilbao. Barças Vorsprung beträgt vorerst sieben Punkte.

Drei Treffer von einem Ex-Leverkusener

Dafür mussten die Katalanen aber auch alles geben. Fast im Alleingang schien Borja Iglesias die Gastgeber bezwingen zu können. Der 32 Jahre alte Spanier, der im vergangenen Jahr bei einer Fünf-Monate-Leihe zum Double-Gewinner-Kader von Bayer Leverkusen gehört hatte, erzielte alle drei Treffer (15. Minute, 52., 62.) der Gäste.

Doch Barça, das zunächst durch Ferran Torres (12.) in Führung gegangen war, kämpfte sich zurück. Flick hatte aus Regenerationsgründen zunächst auf Jungstar Lamine Yamal und den Ex-Leipziger Dani Olmo verzichtet.

In der 59. Minute wechselte Flick das Duo ein - und das Spiel nahm seinen Lauf. Fünf Minuten später traf Olmo, weitere vier Minuten später legte Yamal den Ball Raphinha auf zum Ausgleich auf. Dann wurde Olmo im Strafraum gefoult und Raphinha verwandelte den Elfmeter nach Videobeweis in der achten Minute der Nachspielzeit.

Copa del Rey gegen Real

Dieser Sieg dürfte dem FC Barcelona eine Woche vor dem Finale der Copa del Rey gegen Real und auch für das Halbfinale der Champions League gegen Bayern-Bezwinger Inter Mailand zusätzliches Selbstvertrauen geben. Allerdings musste Torjäger Robert Lewandowski verletzt raus, laut Flick soll eine MRT-Untersuchung am Sonntagmorgen näheren Aufschluss über die Verletzung bringen.

Vor der Partie gegen Celta de Vigo hatten die Katalanen angekündigt, eine formelle Beschwerde wegen der Terminansetzungen in der spanischen Meisterschaft einzulegen. Der FC Barcelona betonte in dem Statement, dass die Führungsgremien des spanischen Fußballs mehr Rücksicht auf Mannschaften nehmen sollten, die in der Schlussphase der Saison noch an allen drei Wettbewerben teilnehmen würden.

Auch Real hatte schon wegen der Ansetzungen gedroht

Mitte des vergangenen Monats hatte sich auch Real Madrid über die Ansetzungen in der spanischen Liga öffentlich beklagt. Im Streit über den Spielplan und die Belastungen für die Spieler hatten die Königlichen sogar damit gedroht, bei Missachtung einer gewissen Ruhezeit künftig nicht mehr anzutreten.