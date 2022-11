Australien-Coach Arnold bedauert Benzema-Aus

Doha - Australiens Nationaltrainer Graham Arnold bedauert es, dass Stürmerstar Karim Benzema Titelverteidiger Frankreich bei der Fußball-WM in Katar verletzungsbedingt nicht zur Verfügung steht.

„Ich bin enttäuscht, dass er nicht spielt. Das wäre eine schöne Erfahrung gewesen“, sagte der 59-Jährige einen Tag vor dem ersten Gruppenspiel der Australier gegen Frankreich am Dienstag (20.00 Uhr/ZDF und MagentaTV). „Es ist schade für ihn. Er hätte es verdient gehabt, hier zu spielen“, so Graham über Benzema. Europas Fußballer des Jahres vom spanischen Topclub Real Madrid ist einer von mehreren Leistungsträgern, auf die Frankreich beim Turnier in Katar verzichten muss.

Die Defensivarbeit sei „sehr, sehr, sehr wichtig“, sagte Graham über die Marschroute der Australier für das Spiel gegen den Weltmeister. „Aber auch, was wir mit dem Ball anstellen.“ Die Mannschaft fühle sich „gut vorbereitet und bereit für die Herausforderung“, betonte Torhüter und Kapitän Matthew Ryan. 2006 in Deutschland erreichten die Australier zum bislang einzigen Mal ein WM-Achtelfinale. Bei den vergangenen drei Ausgaben war jeweils nach der Gruppenphase Schluss.