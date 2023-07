Berlin - Kurz vor dem ersten WM-Vorrundenspiel der deutschen Nationalmannschaft in Australien stoßen die Trikots der Fußballerinnen nach Angaben des DFB-Ausrüsters auf großes Interesse.

Im Online-Shop von Adidas war das Heimtrikot der Frauen als Standardmodell ausverkauft, nur in großen Größen war es weiter erhältlich. Auch im DFB-Fanshop konnten Fans das Shirt lediglich vereinzelt kaufen. „Wir freuen uns über die hohe Nachfrage nach den Trikots der deutschen Frauen-Nationalmannschaft. Ähnlich wie bei vergangenen Turnieren konnten wir auch dieses Jahr zum Vorrundenstart einen Anstieg erkennen“, teilte Adidas-Sprecher Oliver Brüggen am Freitag mit.

Trikots von Popp und Magull am beliebtesten

Die Trikots von Kapitänin Alexandra Popp sowie den Spielerinnen Lina Magull und Lena Oberdorf seien am beliebtesten. Zu den Fragen, seit wann die Trikots ausverkauft sind und ob der Bestand aufgestockt wird, äußerte sich Adidas nicht. Nutzer hatten in sozialen Netzwerken beklagt, dass das Trikot online nicht erhältlich sei.

Ende Juni hatte Adidas-Chef Bjørn Gulden noch berichtet, dass es bis zu diesem Zeitpunkt noch „keinen Boom“ für die Trikots gegeben habe. Genaue Zahlen wollte der Vorstandsvorsitzende des Sportartikelherstellers damals nicht nennen.

Der Deutsche Fußball-Bund hat vor knapp einem Jahr das gemeinsame Heimtrikot für alle Nationalmannschaften vorgestellt, mit dem die Männer im Winter schon bei der WM in Katar gespielt hatten. Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg startet am Montag in Melbourne gegen Marokko (10.30 Uhr MESZ/ZDF) ins Turnier.