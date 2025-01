Der frühe Rückstand schockt Real Madrid nur kurz. Am Ende wird der Favorit seiner Rolle gerecht - auch dank seines Superstars in der Offensive.

Madrid - Real Madrid hat auch dank eines Doppelpacks des französischen Fußball-Stars Kylian Mbappé die Tabellenspitze in der spanischen Liga übernommen. Die Königlichen bezwangen UD Las Palmas trotz eines frühen Rückstands mit 4:1 (3:1) und überholten den Stadtrivalen Atlético, der sich tags zuvor bei Aufsteiger CD Leganés blamiert hatte (0:1). Für das Heimspiel in der Champions League gegen RB Salzburg am Mittwoch scheint der Hauptstadt-Club gewappnet zu sein.

Allerdings musste Real einen frühen Schreck überstehen. Fabio Silva brachte den Außenseiter schon nach einer Minute in Führung. Dann drehte Torjäger Mbappé auf. Er sorgte per Foulelfmeter für den Ausgleich (18.) und erzielte aus dem Spiel heraus das 3:1 (36.). Zuvor hatte Brahim Díaz Madrid in Führung geschossen (33.). Ein weiterer Treffer von Mbappé wurde wegen einer Abseitsstellung aberkannt (42.).

Alaba meldet sich zurück

Rodrygo (57.) erhöhte nach der Pause weiter. Für Las Palmas kam es dann noch schlimmer, denn der eingewechselte Benito sah nach einem harten Einsteigen die Rote Karte (64.).

Grund zur Freude gab es in der Schlussphase aber trotzdem, der frühere Bayern-Spieler David Alaba feierte nach überstandener Knieverletzung nach mehr als einem Jahr sein Comeback. Er kam unter großem Applaus für den deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger ins Spiel (76.).