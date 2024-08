Weltmeister Argentinien gibt seinen Kader für die nächsten Partien der WM-Qualifikation bekannt. Lionel Messi fehlt nach seiner Verletzung. Auch ein anderer großer Name ist nicht dabei.

Lionel Messi fehlt Argentinien in den beiden anstehenden Partien der WM-Qualifikation.

Buenos Aires - Argentinien muss in der WM-Qualifikation auf Lionel Messi verzichten. Der 37 Jahre alte Weltfußballer fällt wegen seiner Knöchelverletzung weiter aus und fehlt im Aufgebot von Trainer Lionel Scaloni. Der Coach gab seinen Kader für die Duelle mit Chile am 5. September und Kolumbien fünf Tage danach am Montag bekannt.

Ebenfalls nicht im Kader des Copa-América-Siegers und Weltmeisters steht nach seinem Rücktritt aus der Nationalmannschaft der 36 Jahre alte Ángel Di María.

Argentinien führt in der Südamerika-Qualifikation mit 15 Punkten nach sechs Spielen. Messi hatte sich die Verletzung beim Finalsieg Argentiniens gegen Kolumbien (1:0 nach Verlängerung) bei der Copa América zugezogen. Seither hat er auch nicht mehr für seinen Club Inter Miami in der Major League Soccer gespielt.