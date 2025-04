Madrid - Carlo Ancelotti hat mit der ihm eigenen Gelassenheit auf die Spekulationen über ein mögliches vorzeitiges Aus als Trainer bei Real Madrid reagiert. Auf der gut elfminütigen Pressekonferenz vor dem Meisterschafts-Heimspiel an diesem Sonntag gegen Athletic Bilbao wurde der 65-Jährige mehrfach auf seine Zukunft angesprochen. Ancelottis wiederkehrende Antwort: „Am Ende der Saison werden wir mit dem Verein reden.“ Als möglicher Nachfolger wird seit einiger Zeit Bayer Leverkusens Coach Xabi Alonso gehandelt.

Ancelotti trainiert die Königlichen bereits zum zweiten Mal in seiner Karriere. Er übernahm Real im Juli 2021 und führte die Mannschaft allein zweimal zum Triumph in der Champions League und der spanischen Meisterschaft. In dieser Saison aber schied er mit den Madrilenen im Viertelfinale der Königsklasse gegen den FC Arsenal aus, in der Primera División muss Real auf einen Ausrutscher von Spitzenreiter FC Barcelona hoffen.

Und was ist mit Brasilien?

Der Vertrag des hochdekorierten Ancelotti ist noch bis Ende Juni 2026 gültig. Jüngst nahmen aber Spekulationen zu, dass bereits nach dieser Spielzeit oder womöglich noch früher Schluss sein könnte. Auch auf die Frage, ob er im Sommer neuer Nationaltrainer von Rekordweltmeister Brasilien werde, worüber seit langem immer wieder Gerüchte und Mutmaßungen auftauchen, sagte er schließlich: „Am Ende der Saison reden wir darüber.“