Cristiano Ronaldo heizte zuletzt selbst die Spekulationen um einen Abschied aus Saudi-Arabien an. Nun spricht sein Club Al-Nassr über den auslaufenden Vertrag des Superstars.

Al-Nassr kämpft um Ronaldo: „Befinden uns in Verhandlungen“

Berlin - Der saudische Club Al-Nassr FC kämpft trotz zunehmender Wechsel-Spekulationen um einen Verbleib von Superstar Cristiano Ronaldo. „Wir befinden uns immer noch in Verhandlungen mit Cristiano über einen neuen Vertrag“, sagte Al-Nassr-Direktor Fernando Hierro. „Wir hoffen, dass wir eine Lösung für eine Verlängerung hinbekommen.“ Ronaldos Vertrag mit dem Club aus Saudi-Arabien läuft noch bis zum 30. Juni.

Abschiedsbotschaft?

Die Spekulationen um einen Wechsel hatte der 40-Jährige zuletzt mit einem Beitrag in den sozialen Medien selbst angeheizt. „Dieses Kapitel ist abgeschlossen. Die Geschichte? Wird noch geschrieben. Ich bin allen dankbar“, schrieb der Portugiese auf Instagram und X zu einem Foto, das ihn im Trikot von Al-Nassr zeigt. Viele Fans werteten die Worte, die Ronaldo nicht weiter erläuterte, als Abschiedsbotschaft.

Um Ronaldo ranken sich schon länger Wechselgerüchte - nicht zuletzt durch die in diesem Sommer anstehende Club-WM. Erst am Wochenende hatte FIFA-Präsident Gianni Infantino in Aussicht gestellt, dass Ronaldo durch einen kurzfristigen Vereinswechsel bei der Club-WM dabei sein könnte. Die vom Fußball-Weltverband modifizierte Sommer-Transferperiode mache dies theoretisch möglich, sagte Infantino. Die FIFA ermöglicht den teilnehmenden Vereinen im Zeitfenster vom 1. bis 10. Juni vor der Club-WM Transfers.