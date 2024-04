Manchester - Im Titel-Dreikampf der englischen Premier League liegt Manchester City zumindest bis zum Sonntag vorn. Der Titelverteidiger gewann daheim 5:1 (1:0) gegen Abstiegskandidat Luton Town. Die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola liegt nun zwei Punkte vor den Rivalen FC Arsenal und FC Liverpool, die erst am Sonntag spielen.

Ein Eigentor des Japaners Daiki Hashioka sorgte schon in der zweiten Minute für die Führung der Gastgeber, die schon zur Pause höher hätten führen können. Mateo Kovacic (64.) und Erling Haaland per Foulelfmeter (77.), Jeremy Doku (87.) und Josko Gvardiol (90.+3) sorgten dann für ein Ergebnis in standesgemäßer Höhe. Ross Barkley (81.) traf zwischenzeitlich für Luton.

Am Mittwoch ist Manchester City nach dem furiosen 3:3 bei Real Madrid Gastgeber für das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League.