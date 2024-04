Liverpool - Trainer Jürgen Klopp ist mit dem englischen Fußball-Erstligisten FC Liverpool in der Europa League ausgeschieden. Die Reds gewann zwar das Rückspiel des Viertelfinales bei Atalanta Bergamo 1:0 (1:0), doch das reichte nicht nach der überraschenden 0:3 (0:1)-Pleite im Hinspiel im heimischen Stadion an der Anfield Road.

Mohamed Salah brachte Liverpool schnell per Handelfmeter (7. Minute) in Führung und schürte die Hoffnung auf eine Aufholjagd. Die Reds hatten zwar in der Folgezeit ein spielerisches Übergewicht, konnten die besseren Einschussmöglichkeiten jedoch nicht nutzen.

Mit Roger Schmidt hat ein anderer deutscher Trainer das Halbfinale ebenfalls verpasst. Der Coach von Benfica Lissabon musste nach dem 0:1 (0:0) nach 120 Minuten bei Olympique Marseille ins Elfmeterschießen, das sein Team 2:4 verlor.

AS Rom ist Leverkusen-Gegner im Halbfinale

Nach dem 2:1 (1:0)-Sieg der Portugiesen im Hinspiel schoss Faris Moumbagna (79.) den Treffer, der zu weiteren 30 Minuten führte. Da in der Nachspielzeit keine Tore fielen, entschieden anschließend die Fehlschüsse von Angel di Maria und Antonio Silva.

Im italienischen Viertelfinal-Duell hat sich die AS Rom durchgesetzt und trifft nun auf Bayer Leverkusen. Der 2:1 (2:0)-Sieg gegen AC Mailand war trotz langer Unterzahl ungefährdet. Gianluca Mancini (12.) brachte Rom früh in Führung, Paulo Dybala (22.) legt nach - und die Roma schien angesichts des 1:0-Hinspielsieges locker weiterzukommen. Doch dann sah Mehmet Zeki Celik in der 31. Minute Rot und der Gastgeber musste rund eine Stunde mit einem Mann weniger weiterspielen. Der Gast kam aber nur zu einem Treffer von Matteo Gabbia (85.).