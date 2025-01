Dem VfB Merseburg gelang es am 7. Spieltag der Fußball-Verbandsliga, den SV 1890 Westerhausen mit 4:1 (2:1) zu besiegen. 85 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Merseburg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Donnerstag den 85 Besuchern auf dem Sportplatz Ulmenweg Pl.2 geboten. Die Merseburger waren den Gästen aus Westerhausen mit 4:1 (2:1) souverän überlegen.

Schon kurz nach Anpfiff schoss Bohdan Brovii das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (7.). Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor – wieder durch Brovii (10.) erzielt wurde.

Bohdan Brovii kickt VfB Merseburg in 2:0-Führung – 10. Minute

Es sah nicht gut aus für den SV 1890 Westerhausen. In Minute 32 gelang es Spieler Nummer 3 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Pascal Mittler traf für Merseburg in Minute 63. Spielstand 3:1 für den VfB Merseburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.10.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Merseburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 7

In der Nachspielzeit nutzte der VfB Merseburg noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Spielminute konnte Max Bellair (Merseburg) den Ball über die Linie bringen (90.+3). Mit 4:1 gingen die Merseburger als Sieger vom Platz. In Spielminute 93 handelte sich der SV 1890 Westerhausen noch eine Gelbe Karte ein. Der VfB Merseburg rutschte dennoch auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: VfB Merseburg – SV 1890 Westerhausen

VfB Merseburg: Bartz – Friedrich (49. Rum), Dähne, Taubert, Mittler, Abdelraouf Elsayed (46. Horstka), Brovii (69. Voigt), Arndt, Bellair, Erovic (76. Popov), De Pinho Gomes

SV 1890 Westerhausen: Klötzer – Stridde (46. Brahmann), Hinrichsmeyer (80. Alhndi), Köhler, Grisgraber, Hein (61. Dos Santos Souza), Demirovic (70. Lima Santos Junior), Soares de Santana, Stender, Staat (80. Mämecke), Hey

Tore: 1:0 Bohdan Brovii (7.), 2:0 Bohdan Brovii (10.), 2:1 Sebastian Hey (32.), 3:1 Pascal Mittler (63.), 4:1 Max Bellair (90.+3); Zuschauer: 85