Der VfB 1906 Sangerhausen errang am 12. Spieltag der Fußball-Verbandsliga vor 60 Zuschauern einen klaren 2:0 (1:0)-Sieg gegen die SG Rot-Weiß Thalheim.

Sangerhausen/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Freitag den 60 Besuchern des Friesenstadions geboten. Die Sangerhäuser waren den Gästen aus Thalheim mit 2:0 (1:0) souverän überlegen.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 27 Minuten schoss Kevin-Eugenio Schäffner das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.11.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 12

Kevin-Eugenio Schäffner kickt VfB 1906 Sangerhausen in 2:0-Führung – 89. Minute

In der 56. Minute musste der Schiedsrichter handeln. Die SG Rot-Weiß Thalheim musste einmal Gelb hinnehmen. Der VfB 1906 Sangerhausen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Stefan Kuhnert.

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor Abpfiff, konnte Schäffner (Sangerhausen) den Ball erneut über die Linie bringen (89.). Mit 2:0 verließen die Sangerhäuser den Platz als Sieger. Die Sangerhäuser haben sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SG Rot-Weiß Thalheim

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Hildebrandt, Husung, Schulz (68. Lange), Scholz (88. Halle), Schäffner, Sonnenberg, Schneider, Kern, Worch (90. Reiber), Olbricht

SG Rot-Weiß Thalheim: Münch – Moroz, Kolomiiets (82. Embalo), May (60. Yaghobi), Sambu Cabral (60. Ndour), Seniura, Sonco, Gräbe-Schmelzer (60. Zawada), Lytvyn, Jalo, Schmökel

Tore: 1:0 Kevin-Eugenio Schäffner (27.), 2:0 Kevin-Eugenio Schäffner (89.); Zuschauer: 60