Für den SV Blau-Weiß Dölau endete der 15. Spieltag der Fußball-Verbandsliga im eigenen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen die SV Fortuna Magdeburg mit 1:2 (0:2).

Halle/MTU. Das Match zwischen Dölau und Magdeburg ist mit einer klaren 1:2 (0:2)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Ali Maarouf traf für die SV Fortuna Magdeburg in Minute 16 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Erneut setzte Maarouf den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 15

SV Blau-Weiß Dölau sieht sich 0:2 im Rückstand – 41. Minute

In Minute 75 fiel das letzte Tor der Partie. 30 Minuten nach der Pause gelang es Justin Kreideweiß, den Ball ins Netz zu befördern und den Hallensern noch ein Tor zu bescheren (75.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Blau-Weiß Dölau wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der SV Fortuna Magdeburg beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Hallenser sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – SV Fortuna Magdeburg

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – A. Hensen, Gros, Pultke (75. Burghardt), Köhler, Kreideweiß, H. Hensen (61. Redmann), Lippoldt (46. A. O. Haensch), Grüneberg (46. Giese), Prinzler, Groß

SV Fortuna Magdeburg: Watanabe – Riemann (82. Valle Pousa), Thon (82. Flentje), Karow (82. Steinbach), Maarouf (86. Kovkrak), Domitz, Sturm, Weidemeier, Rudolph, Pide, Lange

Tore: 0:1 Ali Maarouf (16.), 0:2 Ali Maarouf (41.), 1:2 Justin Kreideweiß (75.); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Daniel König, Philipp Haacke; Zuschauer: 71