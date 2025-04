Staßfurt/MTU. Nach einem spannenden Match haben sich der SV 09 Staßfurt und der SSV 80 Gardelegen am Montag 5:8 (2:5) getrennt.

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Amon Van Linthout für Staßfurt traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Aber die Gardelegener gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 21 wurde das Gegentor durch Steven Beck erzielt.

SV 09 Staßfurt und SSV 80 Gardelegen – 1:1 in Minute 21

Es stand Unentschieden. Der SSV 80 Gardelegen konnte jedoch noch einen draufsetzen und die Führung erringen. Mika Helmuth schoss und traf in Spielminute 30. Die Staßfurter blieben ihnen auf den Fersen. Laurenz Hoffmann traf in der 32. Minute. Gleichstand. Der SSV 80 Gardelegen konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: David Scheinert verschaffte seinem Team vier weitere Tore (39., 43., 45., 64.). Staßfurt legte nochmal vor. Mit einem Doppelpack von Hoffmann holte der SV 09 Staßfurt auf. Gefährlich wurde die Situation für die Gardelegener nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 4:7. Helmuth versenkte den Ball in der 86. Minute ein weiteres Mal. Die Staßfurter blieben ihnen auf den Fersen. Van Linthout traf in Spielminute 89 noch einmal. Spielstand 7:5 für den SSV 80 Gardelegen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.04.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Staßfurt

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 18

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar danach, als Stehr den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 5:8 festigte (90.+3). Damit war der Triumph der Gardelegener gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV 09 Staßfurt – SSV 80 Gardelegen

SV 09 Staßfurt: Probst – Schmidt-Daul, Lieder, Hertel, Dittwe (81. Pumptow), Lampe (46. Weirauch), Schulz, Van Linthout, Härtge (81. Zöger), Stachowski, Hoffmann

SSV 80 Gardelegen: Schöne – Scheinert (90. Osmers), Schreiber, Beck, Scheinert (60. Schilling), Stehr, Helmuth (90. Ben Ali), Fehse (82. Kempe), Kohlhas, Haak, Beck (73. Berezovskyi)

Tore: 1:0 Amon Van Linthout (2.), 1:1 Steven Beck (21.), 1:2 Mika Helmuth (30.), 2:2 Laurenz Hoffmann (32.), 2:3 David Scheinert (39.), 2:4 Daniel Stehr (43.), 2:5 David Scheinert (45.), 2:6 Fabian Beck (64.), 3:6 Laurenz Hoffmann (73.), 4:6 Laurenz Hoffmann (82.), 4:7 Mika Helmuth (86.), 5:7 Amon Van Linthout (89.), 5:8 Daniel Stehr (90.+3); Zuschauer: 75