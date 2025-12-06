Eine Niederlage für den SSV Havelwinkel Warnau besiegelte den 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den SV Dessau 05 mit 0:1 (0:0).

Havelberg/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen SSV Havelwinkel Warnau und SV Dessau 05 mit einem torarmen 0:1 (0:0). 97 Zuschauer waren auf dem Sportplatz Warnau live dabei.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Luis Paul (Magdeburg) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Havelberger (56., 85.). Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten schritten voran und es wollte einfach nicht klappen. Auch nach dem Seitenwechsel blieben alle Bemühungen erfolglos. Doch plötzlich wurde es noch einmal interessant: In der sechsten Minute der Nachspielzeit brachte Elia Miro Friebe die Gäste in Führung (96.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Havelberg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 14

Aufstellung und Statistik: SSV Havelwinkel Warnau – SV Dessau 05

SSV Havelwinkel Warnau: Vicentin – Bradburn, Büchner, Fringel, Neumann, Hutyra (84. Kniestedt), Heinrich, Hilgenfeld (70. Knuth), Winning (58. Hain), Albrecht, Bäther (70. Schulz)

SV Dessau 05: Becker – Pälchen, Friebe, Werthmann (76. Thomas), Girke, Horvath, Barabasch, Zoblofsky, Biriuk (73. Savrii), Von Zansen (90. Schmitkamp), Pratsch (81. Lübke)

Tore: 0:1 Elia Miro Friebe (90.+6); Schiedsrichter: Luis Paul (Magdeburg); Assistenten: Silvio Rüdiger, Maximilian Soppa; Zuschauer: 97