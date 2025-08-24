Einen 3:2 (0:0)-Heimerfolg gegen den Haldensleber SC fuhr der SSV Havelwinkel Warnau am 1. Spieltag der Fußball-Verbandsliga ein.

Havelberg/MTU. Am Sonntag haben sich der SSV Havelwinkel Warnau und der Haldensleber SC ein spannendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (0:0).

Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Zuerst sah es auch in der zweiten Halbzeit nicht besser aus. Doch dann schoss Kenneth Hebekerl das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (75.). Das Gegentor fiel schon wenige Minuten nach dem ersten: Diesmal setzte Finn Knuth den Ball ins Netz (82.).

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Treffer Nummer drei schoss Jeffrey Kniestedt/Havelwinkel Warnau (90.+3.), gefolgt von Max Stadler (Haldensleber SC) in Minute 90.+6. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Havelberg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 1

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar danach, als Max Stadler den Ball aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte (90.+6). Den Vorsprung der Gegner konnten die Haldensleber aber nicht mehr aufholen. Die Havelberger sind dennoch auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SSV Havelwinkel Warnau – Haldensleber SC

SSV Havelwinkel Warnau: Vicentin – Cembala, Hilgenfeld, Büchner, Heinrich, Winning, Krause, Bradburn (81. Kniestedt), Neumann (65. Knuth), Hutyra (89. Brömme), Schulz

Haldensleber SC: Switala – Schunaew (60. Zimmermann), Von Ameln (90. Bögelsack), Ebel (62. Wille), Bögelsack (74. Hebekerl), Ebel, Thieke, Stadler, Mäde, Sengewald, Hevekerl (61. Bogdiazh)

Tore: 0:1 Kenneth Hebekerl (75.), 1:1 Finn Knuth (82.), 2:1 Jeffrey Kniestedt (90.+3), 2:2 Max Stadler (90.+6), 3:2 Jeffrey Kniestedt (90.+7); Schiedsrichter: Luis Paul (Magdeburg); Assistenten: Nils Pilz, Daniel Feist; Zuschauer: 212