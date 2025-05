Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Verbandsliga errangen Nathanael Hopperdietzel und sein Team SSV 80 Gardelegen gegen den VfB Merseburg – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (3:0) wider.

Gardelegen/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 108 Besuchern des Stadions Rieselwiese geboten. Die Gardelegener waren den Gästen aus Merseburg mit 4:0 (3:0) deutlich überlegen.

David Scheinert traf für den SSV 80 Gardelegen in Spielminute 15 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Die Gardelegener waren aber noch längst nicht fertig: In Minute 31 wurde ein weiteres Tor durch Florian Scheinert erzielt.

SSV 80 Gardelegen führt in Minute 31 mit 2:0

Der Siegeszug der Gardelegener brach nicht ab. Minute 36: Gardelegen traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Scheinert ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.05.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 30

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der VfB Merseburg kassierte zweimal Gelb.

Das finale Tor der Partie fiel 18 Minuten nach der Halbzeitpause, als Scheinert den Ball erneut aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:0 festigte (63.). Damit war der Triumph der Gardelegener gesichert. In Spielminute 78 handelte sich der VfB Merseburg noch eine Gelbe Karte ein. Die Gardelegener haben sich somit Platz 13 gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSV 80 Gardelegen – VfB Merseburg

SSV 80 Gardelegen: Schöne – Stehr (71. S. Beck), D. Scheinert (87. Schilling), Schreiber, F. Beck, Kohlhas, Gille, F. Scheinert (87. Kempe), Lehmann (83. Berezovskyi), Helmuth, Haak (46. Fehse)

VfB Merseburg: Yamamoto – Friedrich, Arndt (27. Brovii), Erovic (66. Agwu), Dräger, Bellair, Voigt, Pronichkin, Mittler, Bierschenk, Frühauf

Tore: 1:0 David Scheinert (15.), 2:0 Florian Scheinert (31.), 3:0 David Scheinert (36.), 4:0 Florian Scheinert (63.); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Daniel Feist, Max Goroncy; Zuschauer: 108