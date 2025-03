Einen überragenden Sieg in der Fußball-Verbandsliga erzielten Rüdiger Hoppe und sein Team SSC Weißenfels gegen den SSV 80 Gardelegen – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:0 (3:0) wider.

Weißenfels/MTU. Am Samstag konnten die Fußballfans im Stadtstadion ein erfolgreiches Heimspiel erleben. Die Weißenfelser gewannen deutlich mit 5:0 (3:0) gegen die Rivalen aus Gardelegen.

Elias Artur Rosner (SSC Weißenfels) netzte 18 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Weißenfelser legten schon kurze Zeit später nach. Diesmal war Andrii Zozulia der Torschütze (21.).

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SSC Weißenfels steckte einmal Gelb ein. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Zozulia traf in Minute 38 und Rosner in Minute 64. Spielstand 4:0 für den SSC Weißenfels.

Datum & Uhrzeit: 29.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 24

Das finale Tor der Partie fiel 33 Minuten nach der Pause, als Rosner den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 5:0 verfestigte (78.). Damit war der Sieg der Weißenfelser gesichert. Die Weißenfelser sicherten sich somit Platz eins.

SSC Weißenfels: Tretropp – Kopp (75. Hafkesbrink), Zozulia (75. Krobitzsch), Huhn, Schumann, Puphal, Rosner, Zerbe, Seemann (64. Zwarg), Necke (46. Löser), Purrucker

SSV 80 Gardelegen: Siegel – Kohlhas, Gille, Helmuth, Schönfeld (12. Hasanov), Fehse, Berezovskyi (84. Kulina), Beck, Scheinert, Melek, Schilling

Tore: 1:0 Elias Artur Rosner (18.), 2:0 Andrii Zozulia (21.), 3:0 Andrii Zozulia (38.), 4:0 Elias Artur Rosner (64.), 5:0 Elias Artur Rosner (78.); Zuschauer: 84