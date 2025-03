Einen 2:1 (1:1)-Heimsieg gegen den Haldensleber SC heimste die SG Rot-Weiß Thalheim am 20. Spieltag der Fußball-Verbandsliga ein.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Am Samstag haben sich die SG Rot-Weiß Thalheim und der Haldensleber SC ein fesselndes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:1 (1:1).

Ernest Piotr Slupski (SG Rot-Weiß Thalheim) netzte nur sieben Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Aber die Haldensleber gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 26 wurde das Gegentor durch Jannes Michael Prokop erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 20

SG Rot-Weiß Thalheim Kopf an Kopf mit Haldensleber SC – 1:1 in Minute 26

Nur zwei Minuten vor Spielende gelang es Slupski, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit dem Bitterfeld-Wolfener Team den Sieg zu bescheren (88.). Die Bitterfeld-Wolfener sind dennoch auf Platz 14 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SG Rot-Weiß Thalheim – Haldensleber SC

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Lytvyn, Sonco (68. Piven), Seniura, Pfeifer, Rekas, Trojandt (72. Petrov), Slupski, Prielipp, Shtohryn, Bakkush (60. Stashenko)

Haldensleber SC: Switala – Winkelmann (82. Ebel), Hebekerl (62. Wille), Von Ameln, Schunaew, Ebel, Prokop, Hüttl, Mäde (59. Krüger), Grabenberg, Hevekerl (76. Becker)

Tore: 1:0 Ernest Piotr Slupski (7.), 1:1 Jannes Michael Prokop (26.), 2:1 Ernest Piotr Slupski (88.); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Halle); Assistenten: Fabian Stegner, Leon Gabriel Radtke; Zuschauer: 42