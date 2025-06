Der SC Bernburg errang am 34. Spieltag der Fußball-Verbandsliga einen 2:1 (1:0)-Erfolg gegen die SG Rot-Weiß Thalheim.

Bernburg/MTU. Nach einem packenden Match haben sich der SC Bernburg und die SG Rot-Weiß Thalheim am Samstag 2:1 (1:0) getrennt.

Arthur Krishteyn traf für den SC Bernburg in Minute 19 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Bitterfeld-Wolfener revanchieren: In Minute 51 wurde das Gegentor durch Ernest Piotr Slupski erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.06.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 34

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor Abpfiff, konnte Till Raeck (Bernburg) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Bernburger Mannschaft erzielen (83.). Die Bernburger sicherten sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: SC Bernburg – SG Rot-Weiß Thalheim

SC Bernburg: Schneider – Hartmann, Giemsa (46. F. Lange), Bichtemann (68. Fahland), Preuss, Taiwo, Chidera (78. Mingramm), Krishteyn, Tsipi, Raeck, Riechert (59. Homazau)

SG Rot-Weiß Thalheim: Münch – Moroz, Prielipp, Stashenko (65. Petrov), Seniura (59. Piven), Trojandt, Kuras, Shtohryn (78. Pfeifer), Rekas, Sonco, Slupski

Tore: 1:0 Arthur Krishteyn (19.), 1:1 Ernest Piotr Slupski (51.), 2:1 Till Raeck (83.); Schiedsrichter: Christopher Bethke (Burg); Assistenten: Benjamin Petri, Alexander Zelosko; Zuschauer: 76