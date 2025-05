Fußball-Verbandsliga: In der Partie am Freitag war der BSV Halle-Ammendorf gegenüber dem SV Blau-Weiß Dölau machtlos und wurde 0:3 (0:1) besiegt.

Halle/MTU. Das Spiel zwischen Halle-Ammendorf und Dölau ist mit einer deutlichen 0:3 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Das Spiel war bereits gut angelaufen, als Joshua Köhler für Dölau traf und in Minute 18 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der BSV Halle-Ammendorf steckte zweimal Gelb ein (41.). Der SV Blau-Weiß Dölau hielt sich ebenfalls nicht zurück. Zwei Gelbe Karten für das Team von René Rath. Die Hallenser legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Stefan Horlbog der Torschütze (82.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.05.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 30

BSV Halle-Ammendorf liegt 0:2 zurück – 82. Minute

Unmittelbar darauf gelang es Maximilian Scheffler, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:3 zu erweitern (84.).

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – SV Blau-Weiß Dölau

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Niesel, Pälchen (75. Schöneck), Schubert, Kowalski, Schmitz, Piontek (75. Bergmann), Kusat, Hartmann (46. Schuster), Saul (80. Thurm), Schunke

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Hensen, Köhler, Gros, Giese, Groß, Hermann, Redmann, Horlbog (86. Kleinert), Burghardt (80. Schlegel), Prinzler (55. Scheffler)

Tore: 0:1 Joshua Köhler (18.), 0:2 Stefan Horlbog (82.), 0:3 Maximilian Scheffler (84.); Schiedsrichter: Christopher Große (Leipzig); Assistenten: Daniel Fritzsche, Hendrik Strackeljan; Zuschauer: 260