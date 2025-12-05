Am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erreichte der Heimverein SV Fortuna Magdeburg gegen den Haldensleber SC ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Kräftemessen zwischen SV Fortuna Magdeburg und Haldensleber SC endet mit Remis 0:0

Magdeburg/MTU. 0:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen der SV Fortuna Magdeburg und Haldensleber SC. 127 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Stadion Schöppensteg Platz2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 14

SV Fortuna Magdeburg und Haldensleber SC im Gleichstand – 0:0

Die SV Fortuna Magdeburg rutschte auf Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – Haldensleber SC

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Ehrenberg (60. Karow), Domitz, Lange, Weidemeier (69. Gerwien), Valle Pousa (60. Sturm), Kovkrak, Rudolph, Pide, Thon, Rexhepi (69. Maarouf)

Haldensleber SC: Switala – Grabenberg (60. Stadler), Hüttl (78. Bogdiazh), Girke, Schunaew, Zimmermann (73. Bögelsack), Thieke, Hevekerl (64. Hebekerl), Ebel (60. Wille), Von Ameln, Krüger

; Schiedsrichter: Julius Weiser (Zahna-Elster); Assistenten: Tino Hanke, Stefan Cordes; Zuschauer: 127