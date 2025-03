Thale/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen SV 1890 Westerhausen und SSC Weißenfels mit einem torlosen 0:0 (0:0). 159 Zuschauer waren in der dachbleche24 Wolfsberg-Arena live dabei. Während des Spiels wurden viele Verwarnungen von Schiri Tobias Menzel (Magdeburg) ausgesprochen. Alles in allem sechs Karten kamen in dieser hitzigen Partie zum Einsatz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 08.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 21

SV 1890 Westerhausen und SSC Weißenfels im Gleichstand – 0:0

Die Westerhausener sind auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV 1890 Westerhausen – SSC Weißenfels

SV 1890 Westerhausen: Klötzer – Hinze, Pandyal (74. K. L. Brahmann), Neumann, Stridde, Fortuna Da Silva (80. Köhler), Vieira Francisco (60. Vunda Andre), Rathsack, Staat (64. Dos Anjos Bispo), E. Brahmann (60. Demirovic), Hey

SSC Weißenfels: Magul – Seemann, Kopp, Krobitzsch (64. Hatim), Necke, Zerbe, Löser, Schumann, Rosner, Zwarg (64. Huhn), Schneider (73. Purrucker)

; Schiedsrichter: Tobias Menzel (Magdeburg); Assistenten: Marcel Meier, Jonas Boxhorn; Zuschauer: 159