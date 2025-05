Am 32. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erzielte der Gastgeber SC Bernburg gegen den SV Dessau 05 ein 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Mit einem Remis sind der SC Bernburg und der SV Dessau 05 am Freitag vom Platz gegangen. 140 Zuschauer verfolgten das Spiel in der Sparkassen-Arena Bernburg Pl.3.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Dustin Strobach (SC Bernburg) netzte dann spät in Spielminute 70 ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.05.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 32

SC Bernburg und SV Dessau 05 – 1:1 in Minute 90+4

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Bennet Mingramm wurde für Usman Taiwo eingesetzt und Luis Riechert für Giorgaki Tsipi. Auf der Gastseite verließen Kossivi Jean D´ Arc Amededjisso für Pitt Schultz und Max Erdmann für Lukas Schuhmacher den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

In der Nachspielzeit nutzte der SV Dessau 05 doch noch die Gelegenheit. In der vierten Spielminute konnte Pitt Schultz (Dessau) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Dessau erzielen (90.+4).

Aufstellung und Statistik: SC Bernburg – SV Dessau 05

SC Bernburg: Schneider (46. Röder) – Strobach, Tsipi (86. Riechert), Raeck, Taiwo (76. Mingramm), L. Lange, Homazau (62. Fahland), Chidera, Hartmann, Giemsa (46. F. Lange), Krishteyn

SV Dessau 05: Schlegel – Amededjisso (76. Schultz), Baumgart, Horvath, Mieth, Pratsch, Barabasch, Werthmann (62. Lange), Erdmann (76. Schuhmacher), Stelmak, Schmitkamp (85. Sanneh)

Tore: 1:0 Dustin Strobach (70.), 1:1 Pitt Schultz (90.+4); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Daniel Fritzsche, Domenic Stamm; Zuschauer: 140