Der SSC Weißenfels sicherte sich am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga einen 1:0 (0:0)-Erfolg gegen den SV Dessau 05.

Weißenfels/MTU. Im Stadtstadion haben 86 Fußballfans am Samstag das Kräftemessen zwischen dem SSC Weißenfels und dem SV Dessau 05 verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 1:0 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Benjamin Petri (Irxleben) zwei Gelbe Karten an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Weißenfelser (30., 36., 83.). Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten verstrichen und es wollte einfach nicht gelingen. Auch in der zweiten Halbzeit schienen alle Bemühungen ohne Erfolg. Doch dann, kurz vor Abpfiff, die Rettung für Weißenfels. Eine Minute vor Schluss brachte Timm Koch den Gastgeber in Führung (89.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 8

Der SSC Weißenfels hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels – SV Dessau 05

SSC Weißenfels: Lohmann – P. Koch, T. Koch, Luib, Raßmann (65. Schneider), Hafkesbrink (56. Zerbe), Zozulia (90. Kopp), Schumann, Puphal, Purrucker (90. Olajide), Necke (65. Dierichen)

SV Dessau 05: Becker – Biriuk (90. Savrii), Sparfeld, Friebe, Zoblofsky, Girke (46. Baumgart), Barabasch, Pratsch, Pälchen (90. Erdmann), Schultz (58. Von Zansen), Mieth

Tore: 1:0 Timm Koch (89.); Schiedsrichter: Benjamin Petri (Irxleben); Assistenten: Jannis Körner, Marcel Meier; Zuschauer: 86