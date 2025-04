Am 26. Spieltag der Fußball-Verbandsliga glückte dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen ein 2:1 (2:0)-Triumph über den VfB Merseburg.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Die 126 Besucher des Jahnstadions haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Bitterfeld-Wolfener schlugen die Gäste aus Merseburg mit 2:1 (2:0) knapp.

Tim Hoffmann (1. FC Bitterfeld-Wolfen) netzte nur vier Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Bitterfeld-Wolfener legten in der 20. Minute nach. Diesmal war Illia Hlynianyi der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.04.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 26

1. FC Bitterfeld-Wolfen führt nach 20 Minuten 2:0

23 Minuten nach der Pause konnte Tim Knerler (Merseburg) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Merseburg erzielen (68.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom VfB Merseburg beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben sowie einer Gelb-Roten Karte (90.).

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – VfB Merseburg

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Hlynianyi (84. Krogmann), Weimann, Günther (70. Potapenko), Englich, Hoffmann (78. Schlegel), Ehrhardt (90. Elflein), Hadaschik, Bark, T. N. Krüger (70. Biriuk), L. T. Krüger

VfB Merseburg: Yamamoto – Dähne, Arndt, Voigt, Dräger, Erovic (78. Agwu), Knerler, Bellair, Friedrich, Mittler (58. Pronichkin), Kothe (46. Bierschenk)

Tore: 1:0 Tim Hoffmann (4.), 2:0 Illia Hlynianyi (20.), 2:1 Tim Knerler (68.); Schiedsrichter: Christopher Bethke (Burg); Assistenten: Silvio Rüdiger, Marcel Meier; Zuschauer: 126