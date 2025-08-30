Kein Punktgewinn für FSV Barleben 1911 e. V.: Im eigenen Stadion musste das Team am 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit 2:3 (0:3) einen Misserfolg gegen den VfB Merseburg einstecken.

Barleben/MTU. Der FSV Barleben 1911 e. V. und der VfB Merseburg haben sich am Samstag in einem spannenden Match gemessen und trennten sich 2:3 (0:3).

Eric Steven Nicodemus (VfB Merseburg) netzte nur sechs Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor durch Danny Wagner (14.) erzielt wurde.

Und auch Tor Nummer drei konnte der Barleben-Torwart nicht verhindern (39.). Der Vorsprung des VfB Merseburg schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Max Schönijahn kämpfte weiter und in Minute 61 gelang Jamil Pepito Zander endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 3:1 für den VfB Merseburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 2

25 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Zander (Barleben) den Ball erneut über die Linie bringen (70.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 e. V. – VfB Merseburg

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Potyka (46. Schäfer), M. Hauer, Laabs, Priese (75. P. Hauer), Röhl, Zander, Gruner, Eichholz (16. Wasylyk), Jespersen (46. Lohse), Von Der Gönne (61. Klajdi)

VfB Merseburg: Bartz (10. Przigode) – Wagner, Taubert, Wagner, Nicodemus (68. Bierschenk), Dähne (75. Erovic), Berndt, Friedrich, Frühauf (68. Hillemann), Knerler, Arndt

Tore: 0:1 Eric Steven Nicodemus (6.), 0:2 Danny Wagner (14.), 0:3 Josua Felipe Frühauf (39.), 1:3 Jamil Pepito Zander (61.), 2:3 Jamil Pepito Zander (70.); Schiedsrichter: Nils Pilz (Magdeburg); Assistenten: Daniel Feist, Marvin Marmulla; Zuschauer: 94