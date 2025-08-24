Am 1. Spieltag der Fußball-Verbandsliga glückte dem SSV Havelwinkel Warnau ein 3:2 (0:0)-Heimsieg über den Haldensleber SC.

Havelberg/MTU. Nach einem packenden Duell haben sich der SSV Havelwinkel Warnau und der Haldensleber SC am Sonntag 3:2 (0:0) getrennt.

Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Kurz vor der letzten Phase der zweiten Halbzeit kam die ersehnte Erlösung für das Team von Tom Krüger, als Kenneth Hebekerl für Haldensleber traf und in Spielminute 75 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor durch Finn Knuth (82.) erzielt wurde.

1:1 im Duell zwischen SSV Havelwinkel Warnau und Haldensleber SC – 82. Minute

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Jeffrey Kniestedt/Havelwinkel Warnau (90.+3.), gefolgt von Max Stadler (Haldensleber SC) in Minute 90.+6. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Havelberg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 1

Der letzte Treffer folgte unmittelbar darauf, als Max Stadler den Ball aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte (90.+6). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Haldensleber aber nicht mehr ausgleichen. Die Havelberger sind dennoch auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SSV Havelwinkel Warnau – Haldensleber SC

SSV Havelwinkel Warnau: Vicentin – Cembala, Hutyra (89. Brömme), Winning, Büchner, Schulz, Neumann (65. Knuth), Hilgenfeld, Bradburn (81. Kniestedt), Krause, Heinrich

Haldensleber SC: Switala – Stadler, Sengewald, Hevekerl (61. Bogdiazh), Bögelsack (74. Hebekerl), Ebel, Ebel (62. Wille), Von Ameln (90. Bögelsack), Thieke, Mäde, Schunaew (60. Zimmermann)

Tore: 0:1 Kenneth Hebekerl (75.), 1:1 Finn Knuth (82.), 2:1 Jeffrey Kniestedt (90.+3), 2:2 Max Stadler (90.+6), 3:2 Jeffrey Kniestedt (90.+7); Schiedsrichter: Luis Paul (Magdeburg); Assistenten: Nils Pilz, Daniel Feist; Zuschauer: 212