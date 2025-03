Haldensleben/MTU. 0:1 (0:0) lautet das Endergebnis des Matches zwischen dem Haldensleber SC und SV Fortuna Magdeburg. 57 Zuschauer verfolgten das Spiel im Waldstadion.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Jason Ben Felix Steimecke (Quedlinburg) zwei Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Haldensleber (30., 45., 79.). Diese Partie blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten schritten voran und es wollte einfach nicht passieren. Auch nach dem Seitenwechsel schienen alle Bemühungen ohne Erfolg. Doch dann, kurz vor Schluss, die Rettung für Magdeburg. In allerletzter Minute brachte Nils Lange die Gäste in Führung (90.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 08.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 21

Der Haldensleber SC rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – SV Fortuna Magdeburg

Haldensleber SC: Switala – Willms (60. Krüger), Schunaew (47. Bögelsack), Stadler, Von Ameln, B. Ebel (78. Wille), H. Ebel, Winkelmann, Grabenberg, Prokop (67. Mäde), Thieke

SV Fortuna Magdeburg: Wuckelt – Kovkrak (60. Fedchenko), Valle Pousa (67. Halilaj), Weidemeier, Pide, Lange, Gnaka (73. Gerwien), Maarouf (60. Steinbach), Thon, Schüler (90. Bimenyimana), Kauka

Tore: 0:1 Nils Lange (90.); Schiedsrichter: Jason Ben Felix Steimecke (Quedlinburg); Assistenten: Moritz Winter, Jonas Pohl; Zuschauer: 57