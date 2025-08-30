Mit einer Niederlage für den FSV Barleben 1911 e. V. endete der 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den VfB Merseburg mit 2:3 (0:3).

Barleben/MTU. Am Samstag haben sich der FSV Barleben 1911 e. V. und der VfB Merseburg ein fesselndes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:3 (0:3).

Gleich nach dem Anstoß schoss Eric Steven Nicodemus das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (6.). Das zweite Tor folgte kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Danny Wagner den Ball ins Netz (14.).

Minute 14: FSV Barleben 1911 e. V. 0:2 im Hintertreffen

Und auch Tor Nummer drei konnte der Barleben-Torwart nicht verhindern (39.). Der Vorsprung des VfB Merseburg schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Max Schönijahn kämpfte weiter und in Minute 61 gelang Jamil Pepito Zander endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 3:1 für den VfB Merseburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 2

25 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Zander (Barleben) den Ball erneut über die Linie bringen (70.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 e. V. – VfB Merseburg

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Von Der Gönne (61. Klajdi), Potyka (46. Schäfer), Gruner, Zander, Jespersen (46. Lohse), Laabs, Röhl, Eichholz (16. Wasylyk), M. Hauer, Priese (75. P. Hauer)

VfB Merseburg: Bartz (10. Przigode) – Dähne (75. Erovic), Taubert, Wagner, Friedrich, Berndt, Knerler, Wagner, Nicodemus (68. Bierschenk), Frühauf (68. Hillemann), Arndt

Tore: 0:1 Eric Steven Nicodemus (6.), 0:2 Danny Wagner (14.), 0:3 Josua Felipe Frühauf (39.), 1:3 Jamil Pepito Zander (61.), 2:3 Jamil Pepito Zander (70.); Schiedsrichter: Nils Pilz (Magdeburg); Assistenten: Daniel Feist, Marvin Marmulla; Zuschauer: 94