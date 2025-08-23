Am 1. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erzielte der Gastgeber SV Eintracht Emseloh gegen den SV Blau-Weiß Dölau ein 1:1 (0:1)-Unentschieden.

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als David Gros für Dölau traf und nach nur neun Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Allstedt

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 1

97. Minute SV Eintracht Emseloh gleichauf mit SV Blau-Weiß Dölau – 1:1

Am Ende der Partie sollte es dem SV Eintracht Emseloh doch noch gelingen: Das Spiel war schon sieben Minuten in der Nachspielzeit, als Radek Cibulka den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und den Ausgleich für das Emseloher Team errang (90.+7). Der SV Eintracht Emseloh rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Emseloh – SV Blau-Weiß Dölau

SV Eintracht Emseloh: Hanzal – Shevtsov, A. Aljindo, Bozhok (79. Citaku), Polívka, J. T. Aljindo (63. Mukhoid), Stamm, Stache, Cibulka, Schüt (73. Vrba), Molochko

SV Blau-Weiß Dölau: Haensch – Haensch (72. Burghardt), Gros, Kreideweiß, Scheffler (88. Geyer), Köhler, Grüneberg (88. Hensen), Groß, Redmann (65. Rappsilber), Prinzler, Giese

Tore: 0:1 David Gros (9.), 1:1 Radek Cibulka (90.+7); Schiedsrichter: Benjamin Petri (Irxleben); Assistenten: Maximilian Soppa, Peter Von Elsner; Zuschauer: 73