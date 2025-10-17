Am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erzielte der Heimverein SC Bernburg gegen den BSV Halle-Ammendorf ein 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Bernburg/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen SC Bernburg und BSV Halle-Ammendorf ist auf Augenhöhe geendet.

Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Zuerst sah es auch in der zweiten Spielhälfte nicht besser aus. Doch dann schoss Laurenz Hoffmann das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (71.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 8

87. Minute SC Bernburg und BSV Halle-Ammendorf im Gleichstand – 1:1

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Jamie Liam Bichtemann wurde für Felix Hilmer eingesetzt und Pepe Streithoff für Cedrik Staat. Auf der Gastseite verließen Max Matthias Kowalski für Dmytro Piven und Vincent Meyer für David Hotopp den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich drei Minuten bis zum Abpfiff, als Jamie Liam Bichtemann den Ball über die Torlinie bugsierte und den Ausgleich für das Bernburger Team erzielte (87.). In Spielminute 94 handelte sich der SC Bernburg noch eine Gelbe Karte ein. Die Bernburger sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SC Bernburg – BSV Halle-Ammendorf

SC Bernburg: Friedrich – F. Lange, Heitzmann, Krüger, Raeck, Staat (80. Streithoff), Schauer, Becker, Hilmer (72. Bichtemann), Fahland (89. Schmidt), L. Lange

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Pannier, Kowalski (75. Piven), Schöneck, Kunze, Winkler (87. Hartmann), Meyer (82. Hotopp), Englich, Piontek, Schmitz, Hoffmann (87. Agwu)

Tore: 0:1 Laurenz Hoffmann (71.), 1:1 Jamie Liam Bichtemann (87.); Schiedsrichter: Christopher Große (Leipzig); Assistenten: Robin Knobloch, Max Pfannschmidt; Zuschauer: 115