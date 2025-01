Fußball-Verbandsliga: In der Partie am Mittwoch war die CfC Germania 03 gegenüber dem BSV Halle-Ammendorf machtlos und wurde 0:3 (0:1) besiegt.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Max Grünwoldt (Leipzig) eine Gelbe Karte an die Cöther (34.). Marcio Pälchen (BSV Halle-Ammendorf) netzte kurz vor Ende der ersten Halbzeit, in Minute 44, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach dauerte es nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Dominic Winkler (58.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 02.10.2024, 19.00 Uhr

Austragungsort: Köthen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 7

58. Minute: CfC Germania 03 liegt 0:2 zurück

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch neun Minuten bis zum Abpfiff, als Chris Klarner den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:3 verfestigte (81.). Damit war der Sieg der Hallenser entschieden. In Spielminute 84 handelte sich die CfC Germania 03 noch eine Gelbe Karte ein. Die Cöther sind auf Platz 14 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: CfC Germania 03 – BSV Halle-Ammendorf

CfC Germania 03: Schulze – Dropp (66. Seidel), C. Friedrich, Cembala, Skyba (83. Abou), Michaelis (83. Klöhn), Salis, Binkau, Kürschner, Hippe (66. Helmstedt), Tepper (66. Maier)

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Schmitz, Meyer (74. Saul), Winkler (81. Hartmann), Klarner, Schubert, Pälchen (67. Kowalski), Kunze, Hotopp (46. Völkner), Bergmann (46. Schuster), Schunke

Tore: 0:1 Marcio Pälchen (44.), 0:2 Dominic Winkler (58.), 0:3 Chris Klarner (81.); Schiedsrichter: Max Grünwoldt (Leipzig); Assistenten: Hendrik Miekautsch, Hendrik Strackeljan; Zuschauer: 90