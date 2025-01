Dem BSV Halle-Ammendorf glückte es am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga, den SSV 80 Gardelegen mit 2:0 (2:0) zu besiegen. 87 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Halle/MTU. Die 87 Besucher des Stadions der Waggonbauer haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser schlugen die Gäste aus Gardelegen mit 2:0 (2:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Daniel Fritzsche (Leipzig) eine Gelbe Karte an die Hallenser (13.). Marcio Pälchen traf für den BSV Halle-Ammendorf in Spielminute 20 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 6

BSV Halle-Ammendorf baut Vorsprung auf 2:0 aus – 27. Minute

Schon in der ersten Spielhälfte fiel der finale Treffer der Partie. Kurz vor der Pause gelang es Arnold Schunke, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 auszubauen (27.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der BSV Halle-Ammendorf wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SSV 80 Gardelegen beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten. Der BSV Halle-Ammendorf hat sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – SSV 80 Gardelegen

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Schunke, Klarner, Hotopp, Schubert (43. Bergmann), Schmitz (80. Schuster), Niesel (77. Meyer), Kunze, Frohne (65. Völkner), Pälchen, Winkler (72. Kowalski)

SSV 80 Gardelegen: Schöne – Gille, Beck (46. Lehmann), Fehse (77. Kempe), Schönfeld, Scheinert, Ben Ali (59. Helmuth), Scheinert, Schreiber, Haak, Bogdahn

Tore: 1:0 Marcio Pälchen (20.), 2:0 Arnold Schunke (27.); Schiedsrichter: Daniel Fritzsche (Leipzig); Assistenten: Toni Pulst, Christopher Große; Zuschauer: 87