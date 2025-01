Halle/MTU. In einer schlagartigen Wende hat der BSV Halle-Ammendorf nach einem deutlichen Rückstand den VfB 1906 Sangerhausen mit einem 3:1 (1:1) bezwungen.

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Gabriel Edgar Schneider für Sangerhausen traf und nach nur eine Minute die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor fiel schon kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Arnold Schunke den Ball ins Netz (16.).

Unentschieden. Halle-Ammendorfs Dominic Winkler konnte seinem Team in Minute 47 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.10.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 8

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal frische Impulse zu setzen. Christian Schuster kam rein für Tim Niklas Bergmann und Janne Hartmann für Philipp Schmitz. Auf der Gastseite sprangen Fabian Stix für Robert Knopp und Lenny Wagenhaus für Janek Hetke ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Am Ende des Duells sollte es dem BSV Halle-Ammendorf noch einmal gelingen: Das Spiel war schon vier Minuten in der Nachspielzeit, als Janne Hartmann den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 festigte (90.+4). Damit war der Erfolg der Hallenser entschieden. In Spielminute 94 handelte sich der BSV Halle-Ammendorf noch eine Gelb-Rote Karte ein. Die Hallenser sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – VfB 1906 Sangerhausen

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Hotopp (83. Saul), Pälchen, Kunze, Schunke, Meyer (46. Niesel), Schmitz (74. Hartmann), Winkler, Schubert, Kowalski (74. Völkner), Bergmann (63. Schuster)

VfB 1906 Sangerhausen: Triebel – Hennig (90. Busch), Knopp (62. Stix), Olbricht, Hildebrandt, Schneider (7. Husung), Weick, Hetke (79. Wagenhaus), Sonnenberg, Schäffner, Kern

Tore: 0:1 Gabriel Edgar Schneider (1.), 1:1 Arnold Schunke (16.), 2:1 Dominic Winkler (47.), 3:1 Janne Hartmann (90.+4); Schiedsrichter: Tino Hanke (Wittenberg); Assistenten: Tim Langer, Justin Geese; Zuschauer: 95