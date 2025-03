Bitterfeld-Wolfen/MTU. Siebenmal hat die SG Rot-Weiß Thalheim am Freitag gegen die Gegner aus CfC eingenetzt. 7:1 (5:0) für die Bitterfeld-Wolfener.

Luca Finn Prielipp (SG Rot-Weiß Thalheim) netzte nur drei Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Dmytro Piven den Ball ins Netz (9.).

SG Rot-Weiß Thalheim führt mit 2:0 – Minute 9

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Fünf Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Ernest Piotr Slupski traf in Minute 11, Piven in Minute 35, Ernest Piotr Slupski in Minute 40, Wiktor Piotr Rekas in Minute 60 und Prielipp in Minute 62. Spielstand 7:0 für die SG Rot-Weiß Thalheim.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.03.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 22

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Die CfC Germania 03 musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu zwei Gelben Karten, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Auf den letzten Drücker, fünf Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Luk Alfred Ehrenberg (CfC) den Ball über die Linie bringen und noch ein ehrenrettendes Tor für das Team aus CfC erzielen (85.). Die Bitterfeld-Wolfener sicherten sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: SG Rot-Weiß Thalheim – CfC Germania 03

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Trojandt (62. Kunyk), Piven, Prielipp, Sonco (72. Seniura), Stashenko, Petrov, Shtohryn, Slupski, Bakkush (62. Mrozik), Rekas

CfC Germania 03: Friedrich – Binkau (46. Körner), Tepper, Hippe (79. Maier), Salis, Michaelis, Khalaf (46. Dropp), Skyba (61. Ehrenberg), Friedrich, Helmstedt, Seidel

Tore: 1:0 Luca Finn Prielipp (3.), 2:0 Dmytro Piven (9.), 3:0 Ernest Piotr Slupski (11.), 4:0 Dmytro Piven (35.), 5:0 Ernest Piotr Slupski (40.), 6:0 Wiktor Piotr Rekas (60.), 7:0 Luca Finn Prielipp (62.), 7:1 Luk Alfred Ehrenberg (85.); Schiedsrichter: Alrik Luther (Halle); Assistenten: Max Grünwoldt, Lutz Marschhausen; Zuschauer: 126