Bernburg/MTU. Die 169 Besucher der Sparkassen-Arena Bernburg Pl.3 haben am Freitag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Bernburger schlugen die Gäste aus CfC mit 5:0 (0:0) deutlich.

Diese Partie verlief in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel schoss Dustin Strobach das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (50.). Die Bernburger legten rasch mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Bennet Mingramm der Torschütze (65.).

SC Bernburg liegt in Minute 65 2:0 vorn

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die CfC Germania 03 steckte zweimal Gelb ein. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Mingramm traf in Minute 77 und Strobach in Minute 80. Spielstand 4:0 für den SC Bernburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2024, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 10

Nur eine Minute vor Schluss gelang es Strobach, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 5:0 zu festigen (89.). Die Bernburger haben sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: SC Bernburg – CfC Germania 03

SC Bernburg: Schneider – Tsipi (68. Linse), Fahland (65. Bichtemann), Preuss (46. Lange), Strobach, Chidera, Becker (80. Hartmann), Weigel, Mingramm (77. Berishaj), Raeck, Taiwo

CfC Germania 03: Friedrich – Kürschner (64. Hippe), Helmstedt (68. Seidel), Binkau (80. Beier), Cembala, Skyba (80. Körner), Tepper, Friedrich, Khalaf, Salis, Maier (68. Michaelis)

Tore: 1:0 Dustin Strobach (50.), 2:0 Bennet Mingramm (65.), 3:0 Bennet Mingramm (77.), 4:0 Dustin Strobach (80.), 5:0 Dustin Strobach (89.); Schiedsrichter: Max Grünwoldt (Leipzig); Assistenten: Niklas Schimpf, Hendrik Miekautsch; Zuschauer: 169