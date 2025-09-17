Der SC Bernburg erzielte am 4. Spieltag der Fußball-Verbandsliga vor 77 Fußballfans einen klaren 4:1 (2:1)-Sieg gegen den SV Blau-Weiß Zorbau.

Bernburg/MTU. Die 77 Besucher der Sparkassen-Arena Bernburg Pl.3 haben am Dienstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Bernburger besiegten die Gäste aus Zorbau mit 4:1 (2:1) souverän.

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Carlos Krüger für Bernburg traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Niklas Neuhaus (13.) erzielt wurde.

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SC Bernburg musste einmal Gelb hinnehmen. Der SV Blau-Weiß Zorbau hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Rüdiger Hoppe. Franz Lange traf für Bernburg in Minute 31 und Jamie Liam Bichtemann in Minute 58. Spielstand 3:1 für den SC Bernburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 16.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 4

In den folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SC Bernburg kassierte noch einmal Gelb. Der SV Blau-Weiß Zorbau hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Rüdiger Hoppe.

Das finale Tor der Partie fiel 35 Minuten nach der Halbzeitpause, als Krüger den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 4:1 erweiterte (80.). Damit war der Erfolg der Bernburger entschieden. Der SC Bernburg sicherte sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SC Bernburg – SV Blau-Weiß Zorbau

SC Bernburg: Friedrich – Schauer, Binkau, Strobach, Heitzmann, Hilmer (74. L. Lange), F. Lange, Raeck, Schmidt (83. Weigel), Fahland (55. Bichtemann), Krüger

SV Blau-Weiß Zorbau: Strauchmann – Neuhaus (60. Sothen), Beer (46. Souvatzoglou), Engl, Gomes Da Silva (60. Maier), Strauchmann, Hatim (74. Jose Malu), De Pinho Gomes, Stelmak (60. Omerovic), Neuhaus, Seidel

Tore: 1:0 Carlos Krüger (2.), 1:1 Niklas Neuhaus (13.), 2:1 Franz Lange (31.), 3:1 Jamie Liam Bichtemann (58.), 4:1 Carlos Krüger (80.); Schiedsrichter: Franz Unger (Leipzig); Assistenten: Philipp Seyffert, Daniel König; Zuschauer: 77